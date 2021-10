Paris : la mairie lance le défi de la semaine sans voiture

Pour tous les Parisiens et Franciliens qui souhaitent une ville plus verte, plus apaisée et où l'on respire mieux, la Ville de Paris et la Direction régionale d'Île-de-France de l'Ademe, en partenariat avec l'association Wimoov, invitent les automobilistes et les conducteurs de deux-roues motorisés à ne pas utiliser leur véhicule pendant sept jours consécutifs.

En effet, pendant une semaine, du 19 au 25 septembre prochains, les participants au jeu-concours devront laisser leur véhicule au garage et, ainsi découvrir gratuitement les modes de déplacement à mobilité douce (vélos, vélos à assistance électrique, Vélib' etc.) ou tester des modes de transports alternatifs (autopartage de véhicules, bus, métro, covoiturage, autolib, etc.). Suite à cette expérience éco-responsable, les participants seront récompensés par tirage au sort lors d'une cérémonie de remise de prix (lire encadré ci-dessous).

Les objectifs de l'opération sont de sensibiliser les citadins au moyens de transports ou à des services de mobilité alternatifs pour la plupart des trajets effectués au quotidien. Également d'impulser un changement progressif des comportements en matière de mobilité et réduire ainsi l'usage du véhicule individuel. Enfin, d'analyser les déplacements effectués par les participants durant le défi et les éventuelles difficultés rencontrées afin d'en tenir compte dans les futures politiques d'aménagements en faveur d'une mobilité durable.

Pour participer au "Défi", les Parisiens et les Franciliens sensibles à la démarche peuvent, jusqu'au 2 septembre, transmettre leur candidature sur Paris.fr via un formulaire.

Dates clés de l'opération >2 septembre : vingt candidats seront retenus selon leurs profils, leurs motivations, et leurs trajets quotidiens effectués. > 15 septembre : rencontre à l'Hôtel de Ville avec les acteurs de l'opération. Chaque candidat se verra remettre son kit de mobilité personnalisé (lire encadré). > 26 et 27 septembre : un questionnaire en ligne sera rempli par les ambassadeurs pour évaluer l'évolution de leurs comportements, leur ressenti l'impact que cette expérience a pu avoir sur leur quotidien et quel bilan ils en font. >29 septembre : remise des prix sur tirage au sort. De nombreux lots seront offerts aux candidats selon leur implication, leurs résultats et leurs motivations comme par exemple un vélo pliant à assistance électrique et un vélo pliant mécanique, des abonnements Vélib d'un an, des accessoires pour le vélo... Par ailleurs, chacun des candidats bénéficiera d'un Pass « Expériences » offrant une expérience éco responsable pour deux personnes à choisir parmi : Découvrir un autre moyen de transport pour des produits locaux en naviguant sur le bateau transportant les produits vendus;

Dégustation à l'aveugle de produits franciliens;

Dans les coulisses d'une brasserie parisienne avec dégustation;

Découvrir les ruches urbaines en endossant l'habit d'un apiculteur;

Rentrer au cœur d'un fablab et fabriquer son propre objet avec une imprimante laser.