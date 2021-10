Paris : la ferme urbaine Dunois a été inaugurée

Le toit des écoles Dunois ont été totalement réaménagés par l'association Les fourmis qui jardinent. Cette association s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire. Son rôle est de former, d'insérer et de créer du lien social autour de la production de fruits et de légumes, et du bien manger a travaillé pendant un an afin de pouvoir proposer cette ferme urbaine.

L'inauguration de ce nouveau dispositif a eu lieu dans le cadre des 48h de l'agriculture urbaine. Il s'agit d'un festival organisé dans de nombreuses villes pour promouvoir ce type d'agriculture.

Alexandra Ardoin, fondatrice et co-présidente de l'organisation Les fourmis qui jardinent a expliqué les objectifs de ce projet : « notre objectif est de créer un lieu de transmission sur les pratiques de jardinage et de permaculture. Nous souhaitons sensibiliser les 430 élèves des écoles et ce n'est qu'un début.»

Cette ferme, en plus de devenir un outil pédagogique, est une véritable exploitation qui livre ses récoltes à des associations du quartier. Elle souhaite créer des emplois, sous la forme d'une pépinière de permaculteurs, montrer que l'agriculture urbaine peut être une voie professionnelle mais également créer un démonstrateur en permaculture avec un important volet compost. Pour ce faire, elle est accompagnée par Urban Lab de Paris & Co dans le cadre de son expérimentation Quartier d'Innovation Urbaine.

Alexandra Dunois a tenu à remercier tous les membres de l'association qui ont mené à bien la réalisation de ce projet : « La Ferme Urbaine Dunois est le résultat d'une énergie collective réjouissante et communicative de membres que l'école du Breuil a réunis. Ce sont Anne-Laure et Julie, de l'association, qui ont semé fèves, petits pois, radis et tomates dans une planche potagère. Céline, Anne-Claire et Benoît ont installé le système d'irrigation en micro-gouttes qui sert pour avoir de belles tomates. Boris, Sylvie et Isabelle récoltent les premières salades que nous allons livrer au foodtruck de Résoquartier ».