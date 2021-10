Paris La Défense recherche 20 food trucks

Paris La Défense prévoit d'accueillir 20 Food Trucks et deux Coffee Trucks, sélectionnés grâce à un panel représentatif d'usagers. Des étudiants, des habitants et des salariés du quartier participeront à une dégustation entre le 20 et le 24 janvier prochains afin de faire leur sélection. Food trucks et coffee trucks seront sélectionnés sur la base des critères comme la qualité des produits, la variété des menus, les qualités environnementales...

Les candidats ont jusqu'au 22 novembre à midi pour soumettre leur dossier de candidature sous format électronique.

Les modalités pour candidater sont à retrouver sur le site :

https://parisladefense.com/fr/actualite/appel-projet-food-trucks-2020