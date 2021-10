Paris : la cité judiciaire ouvrira ses portes en 2018

Jean-Jacques Urvoas, ministre de la Justice, a annoncé aux différents acteurs du dossier que cet immense bâtiment n'ouvrira pas au public avant le 2e trimestre 2018.

Motif de ce report : le contexte terroriste. Les multiples attentats intervenus depuis le début du chantier (lancé en 2013) nécessitent un renforcement des mesures de sécurité. Notamment pour les contrôles d'accès à la future cité judiciaire qui accueillera à terme près de 9 000 personnes chaque jour.

L'augmentation des effectifs de la section antiterroriste du parquet imposera par ailleurs une « modification du cloisonnement des espaces » à l'intérieur du bâtiment.

« Les travaux d'adaptation nécessaires se dérouleront tout au long du second semestre 2017. Ils s'achèveront au cours du 1er trimestre 2018 par une période de tests et d'approbation du bâtiment par ses futurs utilisateurs »,

a indiqué le garde des Sceaux dans un courrier adressé récemment aux responsables du palais de justice et à la mairie de Paris.

Les montants de ce bâtiment : 575 millions d'euros pour la conception et la construction et 12,8 millions d'euros par an pour la maintenance. La tour de 160 m de haut, conçue par l'architecte, Renzo Piano, comptera 90 salles d'audience. Il accueillera le TGI et les 20 tribunaux d'instance de Paris. Les cours d'appel et de cassation resteront, elles, sur le site historique de l'île de la Cité.