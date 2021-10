Paris : La Canopée s'impose dans le quartier des Halles

Les visiteurs peuvent enfin entrer dans ces lieux. AnneHidalgo, maire de Paris, était là, entourée de ses adjoints et de l’ancien maire de la capitale, BertrandDelanoë, pour donner le feu vert et mener la visite de ce nouvel espace. « Le cœur de la capitale va redevenir un cœur qui bouge et qui vit », s’est réjouie l’élue.

Dans quelques instants, visitez avec moi la nouvelle Canopée des Halles pic.twitter.com/jzmFRis8t8 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 5, 2016

Avec ce lifting, la fréquentation des lieux est estimée à 40 millions de visiteurs par an contre 37 aujourd’hui. Les Halles, désormais deuxième centre commercial de France avec 75 000 m2 de surface, accueilleront, outre les 150 enseignes, des lieux de culture (conservatoire, centre de hip-hop et médiathèque).

Constitué de 18 000 écailles de verre et culminant à 14 mètres, ce monstre d’architecture aura coûté 240 millions d’euros. Les travaux ne devraient prendre véritablement fin qu’en 2018. Des chantiers importants restent encore inachevés comme la station de métro-RER, les zones piétonnes et le jardin en surface.