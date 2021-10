Paris : L'hôtel de la Marine rouvre au public après une rénovation

Cet événement est le résultat de nombreuses années de réflexion sur l'utilisation de ce monument historique parisien. Tout a commencé en 2007, quand la décision de concentrer en un même lieu, les états-majors du ministère de la Défense. Ce choix a soulevé la question du devenir de l'hôtel de la Marine. Quatre ans plus tard, Valéry Giscard d'Estaing a repris une commission qui a rendu de nombreux avis quant à l'utilisation de ce lieu.

Tout d'abord, il fallait que l'hôtel de la Marine reste dans la sphère publique, qu'il soit accessible au public le plus large possible mais également que l'exploitation soit rentable afin de couvrir les différents frais d'entretien, de restauration et de fonctionnement. Le projet du Centre des monuments nationaux pour l'Hôtel de la Marine répond pleinement à ces exigences et se situe dans la continuité de l'histoire prestigieuse de ce monument. Il met à profit ses atouts pour en faire un nouveau site emblématique de l'attractivité touristique de Paris et du rayonnement international de la France.

Ce palais néo-classique construit par l'architecte Ange-Jacques Gabriel dans la seconde partie du XVIIIème siècle était inaccessible au public depuis plus de deux siècles. Ce bâtiment abritait à l'origine le Garde meuble de la couronne, institution chargée de l'entrepôt et de la restauration du mobilier royal. Dès 1789, il est occupé par le ministère de la Marine qui n'a cependant pas modifié en profondeur le bâtiment. En 2015, ce dernier a quitté la place de la Concorde et son hôtel historique, permettant aux travaux de restauration de débuter.

A la demande des pouvoirs publics, le centre mettra en valeur l'architecture néo-classique du bâtiment, les décors d'époque ainsi que les objets d'art des XVIII et XIXème siècles. L'hôtel de la Marine propose deux parcours pour découvrir le bâtiment. Le premier, le plus complet, est un parcours d'une heure et demie de découverte des appartements et des salons d'apparat. Vous aurez le choix entre trois visites sonores, “En famille”, “Voyage dans le temps” ou “Siècle des lumières”, pour vous immerger dans ce lieu.

Le second parcours est plus court, d'une durée de 45 minutes, qui comporte une visite des salons d'apparat avant de profiter d'une vue splendide de Paris. Un audioguide est également possible pour ce parcours.

Pour le grand tour, comptez 17 euros et 13 euros pour le tour salon et loggia.