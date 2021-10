Paris Incubateurs poursuit son recrutement

Les startups ont ainsi montré leur vif intérêt à rejoindre ces trois incubateurs thématiques, parrainés par de grands groupes et des institutions publiques, mais aussi les deux nouveaux incubateurs « industriels », qui seront également installés sur le site de Boucicaut : « Voyageur Connecté » avec la SNCF et « Mobile Technologies » avec Alcatel Onetouch. Le regroupement de cet écosystème dédié à l’entrepreneuriat parisien vise à créer un pôle d’innovation dense et structuré dans le sud de la capitale. L’ensemble des dossiers reçus à ce jour sera ainsi traité en priorité courant novembre. Les entreprises en décollage n’ayant pas eu l’occasion de déposer leur candidature sont invitées à le faire rapidement, pour une ouverture de site prévue début 2014. Les entreprises sélectionnées bénéficieront d’un programme d’accompagnement comprenant notamment : le développement commercial - en particulier auprès des Grands Comptes -, l’accès aux financements publics et privés (Paris Innovation Amorçage et levées de fonds), l’expérimentation de leurs solutions et produits, le programme d’animations et de formations de Paris Incubateurs ainsi qu’un accompagnement personnalisé. Elles évolueront dans des locaux de haute qualité, évolutifs, à un tarif adapté à leur croissance.