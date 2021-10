Paris Incubateurs et le Comptoir de l'innovation lancent le «Social Good Lab»

Cet incubateur sera situé dans l’immeuble Paris Innovation Masséna dans le 13ème arrondissement de Paris. Comme de coutume, l’ouverture de cet incubateur est précédé d’un appel à candidatures ouvert jusqu’au 30 avril 2013. Toutes les jeunes entreprises portant un projet innovant dans ce domaine sont invitées à postuler. L’occasion pour ces startups d’intégrer un environnement exceptionnel qui contribuera à stimuler le développement de leur projet.



Des projets très ambitieux sont attendues tels que des technologies favorisant l’insertion et l’autonomie des personnes handicapées et améliorant l’accessibilité, favorisant le développement de services innovants ludiques permettant la stimulation cognitive et sensorielles de publics souffrant d’autisme, de maladie neuro-dégénératives, des produits et appareils d’énergie solaire ou permettant la dépollution de l’eau, des technologies d’applications mobiles permettant la collecte de dons, la diffusion d’informations pour une consommation plus responsable…

Pour le Comptoir de l'innovation, il s’agit d’une formidable opportunité de développer et renforcer ses liens avec les start-up. Le Comptoir de l’Innovation s’appuie sur l’expertise du Groupe SOS, leader européen de l'entrepreneuriat social, qui a pour mission de lutter contre toutes formes d’exclusion.

A ce titre, il proposera des mentors et experts pour accompagner les entreprises sélectionnées. De son côté, Paris Région Innovation Lab apportera un ensemble de services (hébergement, salles de réunions, espaces de convivialité...) et de prestations d’appui au développement d’entreprises innovantes (mise en relation avec l'écosystème de l'innovation, accès aux financements publics et privés, opportunités de partenariats avec des grands groupes).

Jean-Louis Missika, adjoint chargé de l’innovation, de la recherche et des universités, s’est déclaré heureux de « ce partenariat exemplaire et original qui favorise de façon concrète la rencontre entre innovation technologique et entrepreneuriat social ».

Pauline Véron, adjointe chargée de l’économie sociale et solidaire, s’est félicitée de la « création de ce nouveau lieu dédié à l’esprit d’initiative et à la solidarité. Ce partenariat s’inscrit dans une politique volontariste favorisant l’émergence et le développement d’une économie inclusive et responsable ».