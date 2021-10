Paris inaugure Utilib'

Utilib’ est un service unique en France qui propose 100 utilitaires électriques en libre-service, avec 250km d’autonomie, aux dimensions compactes – 3,65 m de long et 1,70 m de large – et optimisées pour le transport de petites marchandises – son coffre est doté d’un volume de 900 l, qui peut supporter jusqu’à 230 kg.

Ces véhicules en autopartage peuvent assurer des fonctions professionnelles ou personnelles (livraisons, déménagements, etc.), avec un avantage majeur : la possibilité de laisser son utilitaire à l’une des nombreuses bornes réparties dans toute la capitale, sans avoir besoin de le retourner à son point de départ.

Ces véhicules ne produisent aucune pollution directe de l’air, ni aucune émission de particules fines, de dioxyde d’azote, de benzène, de HAP ou de monoxyde de carbone. Ils permettent aussi à leurs utilisateurs de faire des économies substantielles. L’abonnement coûtera 6€ HT par mois et la location 6€ HT par heure. Le stationnement sera gratuit.