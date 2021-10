Paris - Île-de-France : CCI et préfecture, unies pour l'emploi et la compétitivité

C'est une première et le président de la Chambre comme le préfet ne sont pas peu fiers d'apposer leur signature au bas de cette convention. Et pour cause, celle-ci s'engage entre autres à soutenir les entrepreneurs dans leurs démarches administratives, à miser sur la formation ou encore à renforcer l'internationalisation des entreprises (lire encadré ci-dessous). Malgré ces domaines d'intervention très vastes, cette convention permet de « mettre en exergue nos enjeux franciliens », souligne Jean-François Carenco.

Par cette signature, l'État et la CCI affirment clairement leur partenariat. « La convergence des efforts est une nécessité », affirme le préfet. Pour Jean-Paul Vermès, « il n'y a pas de concurrence et il s'agit bien là de trouver des solutions positives avec l'État, de bons fonctionnements et de la complémentarité. Nous n'avons pas le pouvoir mais le pouvoir de faire », estime-t-il.

Le préfet de région a également rappelé « le rôle déterminant de la CCI comme conseil et vecteur des aides publiques qui contribue à la réussite des politiques de développement économique ». Des organismes d'autant plus nécessaires avec la numérisation des entreprises et la participation des PME aux chantiers du Grand Paris.

Pour anticiper ces mutations économiques, la CCIR compte bien mutualiser les moyens. Une convention a d'ores et déjà été signée avec la mairie de Paris, une autre est à venir avec la Région.