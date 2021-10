Paris : herbes folles sur le Parvis de l'Hôtel-de-ville

Le Jardin éphémère, délimité par des patelages de bois, de vertes prairies parsemées de fleurs sauvages et d'arbustes, s'étalent sur le parvis. Les amoureux de la nature et promeneurs sont invités à venir découvrir cet espace de nature éphémère. Ils pourront rencontrer des professionnels ou des amateurs, échanger conseils ou expertises et dialoguer avec ceux qui conçoivent et font vivre les jardins au quotidien. Cette année les jardins partagés seront à l'honneur. Les différentes associations qui les gèrent seront sur le terrain pour vous faire part de leur expérience. Vous pourrez remarquer que la créativité est très présente dans ces petits potagers urbains communautaires. Cette année, le jardin éphémère met à l’honneur les Nouveaux paysages de la métropole et propose une promenade à travers les réalisations les plus récentes de parcs et jardins dans Paris et en Ile-de-France. Les visiteurs seront amenés à s’interroger sur l’évolution des paysages urbains qui s’adaptent aux nouveaux usages, au changement climatique et prennent en compte la trame verte et la trame bleue pour dessiner une ville durable et les territoires de demain.