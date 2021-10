Paris Habitat adapte la régularisation des charges pour ses locataires

« Cette mesure d'accompagnement social s'inscrit dans une mobilisation plus large sur le terrain des équipes de Paris Habitat. C'est une action solidaire en faveur du pouvoir d'achat de nos locataires », déclare Roger Madec, président de Paris Habitat.

Chaque jour, les équipes de Paris Habitat assurent la gestion quotidienne du patrimoine et poursuivre notre mission sociale et de solidarité en apportant des réponses concrètes aux situations individuelles. Un partenariat avec la Protection Civile a notamment été signé afin d'accompagner les locataires âgés et fragiles, en lien avec les équipes de Paris Habitat. Dans ce cadre, ce sont plus de 30 000 appels qui ont été passés auprès de ces locataires.

Le bailleur social a aussi mis en place de mesures de soutien financier. Anticipant dès à présent la prochaine régularisation des charges qui a habituellement lieu au mois de juin, il procédera cette année en deux temps pour aider au mieux les locataires selon leur situation.

S'il est débiteur, le locataire se verra reporter son rappel de charges sur l'avis d'échéance du 1er juillet, tout en bénéficiant des aides mises en place par l'Office pour en faciliter le règlement. Ce report va également permettre à l'Office de travailler individuellement sur les situations et étudier les meilleures solutions de reports et d'étalements.

Les locataires peuvent bénéficier des aides mises en place par Paris Habitat. Les équipes de proximité pourront proposer par exemple la mise en place d'échéancier, un dispositif existant mais qui ne démarrera cette année qu'en juillet 2020. Ainsi, 21 671 locataires feront l'objet d'un rappel de charges de 2,6 M€.

S'il est créditeur, le locataire à jour de ses loyers bénéficiera d'une anticipation du remboursement de son solde de charges. Il viendra en déduction de l'avis d'échéance du 1e mai 2020 au lieu du 1e juin. Alors 55 918 locataires bénéficieront d'un remboursement anticipé de charges d'un montant total de 10 M€.

Le nombre de personnes concernées et les montants indiqués portent à ce jour sur les 2/3 du patrimoine de Paris Habitat.