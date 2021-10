Paris : Glisser sur le parvis… jusqu'au 17 mars !

Composée d'une grande patinoire et d'une plus petite (208 m2) destinée aux enfants et aux débutants, les patineurs pourront ainsi profiter des joies de la glace et de la glisse. Nouveau, cette année, une buvette prend place sur le parvis. Il n'y a pas d’âge minimal pour l’accès à la patinoire : les mineurs restent sous la responsabilité de leurs parents mêmes s’ils se présentent à la patinoire non accompagnés de leurs parents. Des cours gratuits sont dispensés par les animateurs (initiation, démonstrations, hockey sur glace...) le samedi et dimanche matin de 10h à 12h. L’accès de la patinoire est gratuit pour les personnes équipées de leurs patins. Pour les autres, la location de patins est de 5€. La patinoire accepte les modes de paiement : carte bancaire, espèces et chèques même pour un montant de 5€, tous règlements comme les chèques vacances ou autres ne sont pas acceptés.



© Mairie de Paris