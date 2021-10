Paris : Forum emploi senior 2018

Le nombre de demandeurs d'emploi franciliens de 50 ans et plus a doublé depuis 2008 (+160 %).

Les seniors franciliens sont davantage touchés par le chômage de très longue durée que les autres actifs : plus de la moitié d'entre eux (52 %) sont inscrits à Pôle emploi depuis 3 ans ou plus.

Après avoir longtemps privilégié l'emploi des autres tranches d'âge, les derniers gouvernements ont essayé de changer la donne sans vraiment parvenir à des résultats significatifs (le nombre de demandeurs d'emploi seniors a progressé de 3,3 % sur 2017).

De ce fait, le Medef Ile-de-France renouvelle son engagement en faveur des entreprises franciliennes pour les sensibiliser, les encourager et les accompagner dans les démarches de recrutement et de maintien de l'emploi des salariés seniors, en organisant, cette 10e édition du Forum emploi seniors à la Cité des sciences et de l'industrie.