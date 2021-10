Paris : « Faites le Paris de la biodiversité »

Le Plan biodiversité 2018-2024, adopté en mars dernier, vise à renforcer les actions de la capitale en faveur de la protection de la faune, de la flore, et du développement de la nature urbaine.

Dans ce cadre, la Ville lance « Faites le Paris de la biodiversité ». Jusqu'au 10 juin, des visites, des conférences, des expositions et des animations pour les enfants et les adultes sont organisées pour permettre de découvrir la biodiversité locale et de contribuer à la préserver.

Comme le précise Pénélope Komitès, adjointe à la maire, « la mise en place d'un tel événement a pour objectif de promouvoir et valoriser la biodiversité urbaine et de mettre en lumière les nombreux acteurs qui œuvrent à sa protection et à son développement.

C'est un moyen de sensibiliser les Parisiennes et les Parisiens à la protection de leur environnement, une étape très importante pour inciter les habitants à contribuer à la végétalisation de leur ville ».

Cette première édition, parrainée par Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux, sera marquée par une série de temps forts : des promenades à la découverte des oiseaux des bois et des jardins, le concours photo #vegetalisonsparis, la Journée mondiale de la biodiversité, le projet “Biodiversiterre”, une œuvre végétale de l'artiste Gad Weil, des distributions de larves de coccinelles, l'exposition photographique “Des oasis au sommet des Andes”...