Paris expérimente pour l'efficacité énergétique des bâtiments

Les solutions sélectionnées en juillet sont actuellement en phase de déploiement sur différents sites parisiens (immeubles de la RIVP et de Paris Habitat, mairies d’arrondissement, Muséum d’Histoire Naturelle, etc.). La Ville de Paris et ses partenaires viennent de lancer un deuxième appel à projets sur la même thématique pour répondre aux attentes des nombreuses autres entreprises intéressées par la conduite d’expérimentations au cœur de Paris.

Les entreprises, petites et grandes, sont invitées à venir expérimenter en grandeur nature leurs solutions innovantes pour participer à la maîtrise des consommations d’énergie. Une dizaine de gestionnaires immobiliers (logement, tertiaire, commerce, etc.) sont impliqués dans ce programme pour proposer une grande variété de terrains d’expérimentation. Ces lauréats seront sélectionnés par un comité constitué d’élus, d’experts et des partenaires de l’appel.

Les PME innovantes pourront éventuellement être financées par le fonds Paris Innovation Amorçage, créé par la Ville de Paris et Oseo. Pour René Dutrey, adjoint chargé du développement durable, de l’environnement et du plan climat et président de l’Agence Parisienne du Climat, « la richesse des solutions proposées contribue à répondre au défi de l’efficacité énergétique et de la diminution des consommations énergétiques en milieu urbain dense». « Cette cadence soutenue d’appels à projets permet à chaque entreprise de proposer son innovation au moment le plus opportun pour elle, sans contrainte particulière de calendrier », souligne Jean-Louis Missika, adjoint chargé de l’innovation, de la recherche et des universités.