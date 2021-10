Paris Europlace - FeBAF : dialogue franco-italien sur les services financiers

Paris Europlace, qui fédère la Place financière de Paris, et la FeBAF, la fédération italienne de la banque, de l'assurance et de la finance, soutiennent pleinement les actions décisives prises par les autorités européennes pour sortir de la crise, accélérer le retour à des conditions plus normales pour les entreprises et les citoyens, et promouvoir la compétitivité des marchés financiers.

