Paris et Pôle emploi en synergie pour aider les chômeurs

Dans un contexte de crise économique et d'augmentation du chômage, le risque d'exclusion sociale de certains chômeurs peut s'accroître. Pour y remédier, le Département de Paris et Pôle emploi ont signé le 4 mars une convention de partenariat relative à l'accompagnement des demandeurs d'emploi rencontrant des freins sociaux et professionnels.