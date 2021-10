Paris et Londres annoncent un accord économique et touristique

Les deux maires viennent d'annoncer de nouveaux partenariats entre leurs villes. Ils porteront d'une part sur des campagnes communes de promotion de Paris et de Londres à destination des touristes étrangers, d'autre part sur un programme inédit d'accueil des entreprises innovantes qui encouragera et facilitera les flux de commerce et d'investissement entre les deux capitales.

« Le Brexit ne changera pas cette dynamique positive »

Au moment de la procédure officielle de Brexit, les deux édiles font le choix d'une alliance constructive plutôt que d'une concurrence exacerbée. Depuis le référendum britannique, les deux villes ont travaillé à faciliter la bidomiciliation des entreprises à Londres et à Paris, afin de garantir aux entrepreneurs de pouvoir développer leurs activités à la fois sur le marché anglo-saxon et sur le marché européen.

« Paris et Londres partagent des valeurs et une ambition communes. Nous développons de nouveaux échanges et projets. Ces initiatives sont créatrices d'emplois, d'activité et de croissance économique. C'est une dynamique très positive, que le Brexit ne changera pas », souligne Anne Hidalgo, maire de Paris.

Développer les échanges touristiques entre les deux villes

Les touristes qui se rendent à Paris et à Londres dépensent près de 35 milliards d'euros par an dans l'économie locale. Le secteur touristique dans les deux villes représente 1,2 million d'emplois directs et indirects.

L'accord touristique qui sera lancé en 2018 entre Paris et Londres se concentrera sur les principaux moteurs capables d'attirer les visiteurs internationaux dans les deux villes, comme la culture et le patrimoine. Il fédérera les ressources de VisitLondon.com et de Parisinfo.com, afin d'accroître l'impact de leurs campagnes promotionnelles.

Un partenariat ambitieux pour les échanges de start-up

Intitulé « Paris-London Business Welcome », l'accord en faveur du développement économique s'appuiera sur les points forts des deux villes en matière d'attractivité. Ce programme aidera les entreprises innovantes basées à Paris et à Londres à s'installer dans l'autre capitale. Les start-up bénéficieront d'un accès facilité à un espace de coworking et à des hébergements pour leurs salariés. Elles seront accompagnées dans la découverte de l'écosystème local de l'innovation et conseillées dans le développement de leur réseau. Eurostar proposera également des tarifs préférentiels pour les trajets Paris-Londres.

Une dynamique économique commune

Londres reçoit plus d'investissements de Paris que de n'importe quelle autre ville du monde. Ils ont représenté près de 3 milliards d'euros et généré près de 10 000 emplois au cours des dix dernières années. Paris est quant à elle la première destination européenne des investisseurs londoniens. Depuis janvier 2006, plus de 160 sociétés basées à Londres se sont installées à Paris, créant ainsi 7 500 emplois dans la capitale française.