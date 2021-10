Paris et la Semaest lancent « CoSto »

Paris compte près de 80 000 commerçants et artisans de proximité qui génèrent quelque 300 000 emplois. Qu’il s'agisse de lien social, de qualité de vie ou de création d'emplois pérennes et non délocalisables, ils sont les garants d'une ville vivante et conviviale. De leur côté, technologies et applications numériques façonnent de nouveaux comportements de consommation. Les usages évoluent, les services s’individualisent...



Paris et la Semaest lancent ainsi « CoSto ». Cette initiative originale qui permet aux commerçants et aux artisans de tirer profit d’outils numériques capables de doper leur activité. Commande en ligne, référencement, géolocalisation, fidélisation, paiement sans contact, livraison… sont autant de services qu’ils pourront s’approprier pour répondre aux demandes de la clientèle. De nombreux commerçants étaient récemment réunis au Numa, cœur de l’innovation numérique à Paris, pour échanger sur leurs besoins, leurs attentes, leurs difficultés et réfléchir ensemble aux outils les plus adaptés à leur activité. D’ores et déjà, plus de 40 commerçants se sont inscrits pour prendre part au réseau « CoSto ».

Selon Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire de Paris en charge du développement économique et de l’attractivité, « La révolution numérique irrigue l'ensemble des activités économiques traditionnelles en modifiant nos manières de vivre, consommer et commercer. C'est en construisant ces passerelles entre l'économie de proximité et l'économie numérique que nous bâtirons le Paris attractif de demain. La création d’un living lab permettra à toutes les start-up parisiennes d’accéder à la nouvelle économie de proximité ».