Paris est la ville la plus attractive d'Europe pour les investisseurs

A l'occasion de la 29e édition du Mipim, CBRE, leader mondial du conseil en immobilier d'entreprise, a livré les principaux enseignements de son enquête annuelle “Investors Intentions Survey”, réalisée à l'échelle mondiale auprès de plus de 1 000 investisseurs et qui dévoile leurs perspectives d'investissements en 2018.

Dans un contexte économique et politique favorable, la capitale française attire les regards des investisseurs européens devant Madrid, Amsterdam, Francfort et Londres. En 5e place ces cinq dernières années, Paris prend pour la première fois la tête du classement.

Comme le précise Fabrice Allouche, président de CBRE France, « L'élection d'Emmanuel Macron, le Grand Paris et les JO 2024 ont permis à la France et notamment à Paris de recevoir un énorme coup de projecteur au niveau mondial. La France et Paris bénéficient d'un contexte très favorable pour les investisseurs, qui s'intéressent de plus en plus à notre marché ».

Après une année 2017 record, avec un volume total d'investissements en Europe de 291 milliards d'euros, les investisseurs européens prévoient d'injecter encore plus de capitaux en 2018. Selon l'étude de CBRE, « un tiers de ces investisseurs (33 %) envisagent de dépenser plus cette année que l'an passé ».

A l'échelle mondiale, 45 % des investisseurs interrogés souhaitent investir plus de capitaux dans l'immobilier. Pour 34 % des investisseurs européens, la principale préoccupation est la disponibilité des biens. Le pricing attractif des actifs amène en outre 40 % d'entre eux à vouloir vendre plus en 2018 qu'en 2017.

Pour la première fois, les actifs industriels, en particulier logistiques, sont les plus recherchés par les investisseurs européens. 33 % des répondants préfèrent investir dans des entrepôts logistiques plutôt que dans des bureaux (qui restent malgré tout privilégiés par 26 %).

Le marché européen représente un volume d'investissements industriels et logistiques de 42,4 milliards d'euros en 2017 (119,8 milliards d'euros pour les bureaux). Une croissance qui se traduit également au niveau mondial et s'explique essentiellement par le développement continu du e-commerce. Avec la plus forte progression par rapport à 2017, le résidentiel est la troisième typologie d'actifs la plus attractive, pour 21 % des investisseurs interrogés (12 % en 2016, 5 % en 2015).

Les volumes investis dans les actifs alternatifs ont augmenté de 45 % ces 10 dernières années, atteignant 23,6 milliards d'euros de transactions en 2017. En Europe, 72 % des interrogés investissent déjà dans ce type d'actifs et 70% regardent activement les opportunités pour 2018. Une politique de prix agressive et des stocks limités sur les autres actifs expliquent cette orientation nouvelle des investisseurs vers les résidences étudiantes (53 %), les résidences séniors (38 %) ou la dette immobilière (37 %).