Paris envisage la suppression du ramassage des ordures le dimanche

Le poids de déchets annuels produits par habitant est passé de 587 kg en 2000 à 519 en 2011 (-11%), et le Programme local de prévention des déchets vise une baisse de 7 % supplémentaires d'ici 2015, a souligné au cours d'une conférence de presse l'adjoint de Bertrand Delanoë en charge de la propreté et du traitement des déchets, François Dagnaud (PS). "Il s'agit, en supprimant la collecte le dimanche, d'anticiper et d'accompagner une tendance durable", a dit l'élu, en présentant une délibération, soumise au vote du Conseil de Paris en février, qui permettra de lancer un appel d'offres pour le marché de collecte des déchets ménagers pour la période 2014-2022 (la tranche 2019-2022 étant conditionnelle).



Depuis 2009, le ramassage des ordures est assuré sept jours sur sept par la régie municipale pour 10 arrondissements parisiens, et par des prestataires extérieurs dans les dix autres. Ces prestataires se partagent un marché d'environ 60 millions d'euros par an. Les conditions du nouvel appel d'offres prévoient que les bacs et les bennes à ordures soient équipés d'une puce permettant de connaître précisément jour par jour et immeuble par immeuble la réalité des volumes collectés. Ce dispositif permettra de réunir les données nécessaires pour décider ou non en 2017 du passage à la collecte sur six jours (sauf dans les quartiers où l'activité commerciale est importante le dimanche).