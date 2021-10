"Dans le cadre d'une réflexion globale sur la ville intelligente et durable, la Ville de Paris lance un appel à contributions afin de recenser ses ressources énergétiques jusqu'à présent ignorées et d'étudier les possibilités de les valoriser", selon la mairie. "Dans un contexte de raréfaction attendue des énergies fossiles", elle souhaite ainsi trouver "des solutions concrètes pour assurer une gestion optimisée et durable de la Ville et limiter sa dépendance énergétique".

La ville donne quelques exemples de "ressources cachées": "chaleur de data centers, fournils de boulangerie, stations enterrées, fraîcheur des carrières, énergie cinétique des piétons, eaux usées..." L'appel à contributions, qui prendra fin le 15 mars 2013, mènera à l'édition d'un "livre blanc", puis à "des expérimentations concrètes sur le territoire parisien".