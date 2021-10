Paris dit stop au tabac !

Fumer à Paris ? Oui, mais pas près des enfants, et il était temps ! Un décret vient de valider l’arrêté pris par la Maire de Paris, et l’étend à la France entière, afin d’interdire de fumer dans les aires collectives de jeux situées dans l’enceinte des espaces verts de la capitale, que ceux-ci soient gérés en régie ou aient été concédés à des tiers. Cette interdiction s’applique également aux espaces verts ouverts au public appartenant à des tiers mais dont l’exploitation a été confiée à la Ville de Paris.

Cette interdiction fait suite à l’expérimentation menée pendant un an par la Ville dans un espace vert du 14e arrondissement, dont les résultats se sont avérés positifs. L’Etat a annoncé depuis sa volonté de généraliser cette interdiction, qui vient d’aboutir à la publication d’un décret.

« Cette mesure est un enjeu de santé publique : elle permet de lutter contre la banalisation de l’usage du tabac et contre le tabagisme passif des publics les plus fragiles, en leur offrant un environnement de qualité. Il s’agit aussi d’améliorer la propreté et le cadre de vie de tous, en faisant disparaître les mégots des bacs à sable des enfants », souligne Pénélope Komites, adjointe à la Maire en charge des espaces verts.

Attention, mesure à ne pas prendre à la légère ! Les contrevenants seront verbalisés : 38 euros pour l’infraction de fumer autour des aires de jeux, 68 euros à partir du 1er octobre pour l’abandon de mégot.