Paris : des transports 24h/24 en 2030

"Il faudra (...) élargir l'offre à Paris la nuit, en expérimentant ce dispositif sur quelques lignes, pour le métro, le bus et le tramway. Ce système pourrait être déployé progressivement pour garantir la totalité des transports 24 heures sur 24 en 2030", affirme le conseiller de Paris.

M. Bournazel veut aussi créer "un « éco-pass » qui donne la possibilité d'autoriser la circulation d'un certain nombre de voitures, à certains moments de la journée, dans certaines zones, et faire le distinguo entre les déplacements professionnels et personnels".

Il propose également de "libéraliser la profession de taxis (...) pour que les Parisiens puissent en trouver en tous lieux, 24h/24" et la création d'une application mobile "pour savoir en permanence quelles sont les places de stationnement libres dans Paris".