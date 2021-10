Paris : Déposez vos bagages pour visiter en toute légèreté

À Paris, il n'existe que cinq consignes de gares pour les millions de touristes qui arpentent les rues de la capitale chaque année. Fort de ce constat, les consignes à bagages urbaines s'imposent comme une bonne solution pour les visiteurs de passage qui souhaitent profiter de la ville sans s'encombrer.

C'est le cas de City-Locker, un service de location de casiers proche des zones touristiques parisiennes. Cette entreprise facilite et optimise les séjours des visiteurs qui peuvent profiter de leur journée parisienne sereinement avant ou après avoir rendu les clefs de leur hébergement.

Ces consignes sont ouvertes de 8 à 22 h. Tout est automatisé et l'accès se fait à l'aide d'un code communiqué par email et par SMS au moment de la réservation. Les tarifs varient de 10 à 16 euros par jour et par casier.