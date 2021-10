Paris débloque 180 000 euros d'aide d'urgence

Lors du Conseil de Paris de juillet dernier, les élus avaient adopté à l’unanimité un vœu exprimant leur inquiétude et leur solidarité envers les populations de ces deux zones de conflits durement éprouvées que ce soit dans le nord de l'Irak ou à Gaza. Pour contribuer au financement des opérations que mènent ces ONG dans le Nord de l’Irak, la Ville de Paris vient de décider de débloquer une aide d’urgence de 90 000 euros. La Ville participera à hauteur de 40 000 euros à l’action de Médecins du Monde au bénéfice de l’unique hôpital de chirurgie pédiatrique de Mossoul, ainsi qu’à l’approvisionnement de médicaments et de matériel médical pour les gouvernorats d’Erbil et de Dohuk. Par ailleurs, elle soutiendra à hauteur de 50 000 euros l’action de la Croix Rouge Française pour permettre aux familles déplacées.

Dans le même temps, la Ville décidait d’apporter à l’ONG Médecins du Monde une aide d’un montant de 90 000 euros pour Gaza. Ce soutien va permettre la mise en place de cliniques mobiles à destination des populations déplacées leur offrant soins et soutien psychologique. Une dizaine de centres de santé seront également réapprovisionnés en matériel médical de base et bénéficieront d’une réhabilitation pour être à nouveau fonctionnels.