Paris-Dauphine s'engage dans une fintech à échelle mondiale

Afin de contribuer à l'émergence d'un écosystème mêlant recherche, enseignement, valorisation et entrepreneuriat sur le thème de la fintech (finance digitale), l'université Paris-Dauphine et sa fondation ont signé début 2019 et pour une durée de quatre ans, une convention de mécénat avec le groupe international d'audit et conseil Mazars et la banque Crédit Agricole CIB. D'autres partenaires viendront prochainement les rejoindre pour atteindre un budget total d'un million d'euros.

« Les fondations d'université remplissent trois fonctions, dans des proportions variables. Elles sont d'abord des structures de mécénat pour le financement des établissements, mais elles sont aussi le véhicule des partenariats avec les entreprises du territoire, et elles sont enfin des pépinières abritant des projets innovants », déclare Laurent Batsch, président de la Fondation Paris-Dauphine.

Depuis 2008, cette dernière a permis d'héberger une douzaine de chaires pour valoriser ses travaux de recherche dans de nombreux domaines, en outre : économie numérique, femme et sciences, management, diversité et cohésion sociale… afin de permettre la création de nouveaux programmes de formation continue sur les thématiques liées ces dernières.