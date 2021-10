Paris, comme un sou neuf…

Ces transformations, multiples et variées, ne font pas forcément l’unanimité. Elles s’attirent notamment l’ire d’automobilistes qui se sentent de plus en plus en disgrâce intra-muros. Reste que cette réappropriation des espaces publics et des berges de la Seine semble aller dans le sens de l’Histoire et du développement du tourisme, essentiel, tant pour la Capitale que pour l’économie nationale. La Mairie de Paris paraît mettre les bouchées doubles, à un peu moins d’un an des Municipales, pour afficher un bilan « visiblement » positif. Elle ajoute, par ailleurs, deux autres cartes à son arc électoral : le logement, à travers un effort particulier vers le social, et l’entreprise, avec une prédilection pour les pépinières et les start-up. De son côté, l’opposition municipale fourbit ses armes, s’attaquant au tronc de la symbolique pour laisser émerger une forêt en jachère…