« Paris Code », un plan de soutien aux formations du numérique

La transformation numérique a conduit à un bouleversement généralisé de l'économie et à une difficulté à recruter dans les métiers à expertise numérique, tels que les développeurs-codeurs. Le programme « Paris Code » est issu de ce constat.

La Ville de Paris a donc décidé de poursuivre et d'accélérer les réflexions et actions engagées dans le cadre de la Grande école du numérique, afin de renforcer au plus vite le maillage local d'offres de formation à ces nouveaux métiers.

L'objectif posé par «Paris Code» est de former 2000 développeurs-codeurs supplémentaires par an d'ici à 2020, en visant particulièrement des publics en difficulté.

Pour cela, la Ville va déployer des moyens humains, logistiques et financiers inédits :

mobilisation des services de développement économique et de développement local,

mise à disposition d'équipements publics, identification de locaux vacants,

attribution d'une enveloppe d'un montant de 1 million d'euros à répartir entre les lauréats de l'appel à projets lancé auprès des opérateurs de formation, lancé le 23 juin 2016.

La municipalité lance deux appels à projets : le premier à destination des opérateurs de formations, pour leur permettre de développer leurs capacités de formation et le second auprès des entreprises qui souhaiteraient devenir partenaires du programme, et ainsi participer à l'effort de formation du secteur. Dans les deux cas, les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 9 septembre.