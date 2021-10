Paris : capitale mondiale des congrès internationaux

Cette dynamique très positive du tourisme d'affaires est un nouveau signal encourageant, après la hausse importante du tourisme de loisirs constatée depuis fin 2016.

Alors qu'elle figurait en deuxième position du classement 2015, Paris reprend en 2016 la première place du classement ICCA (International Congress and Convention Association), qui recense chaque année les villes du monde les plus attractives pour les congrès internationaux. Un nouveau record de fréquentation est franchi à cette occasion, puisque sur l'année 2016, ce sont 1 118 congrès (+11,5 % par rapport à 2015) qui ont été organisés et 854 000 congressistes qui ont été accueillis (+12,2 %). Paris devance ainsi toutes les autres capitales européennes, y compris Londres.

« Dans un contexte post-attentats difficile pour le tourisme à Paris, ces résultats sont particulièrement remarquables. Ils témoignent de la réussite des actions de relances conduites par la municipalité et les professionnels du secteur. Nous allons poursuivre nos efforts tout au long de l'année de 2017, avec des campagnes de promotion thématiques, qui vont permettre de conforter cette dynamique », salue Jean-François Martins, adjoint à la mairie de Paris en charge du tourisme et des sports.

Autre donnée importante : la hausse du tourisme d'affaires porte tant sur les congrès de petite taille que ceux de grande taille. Les congrès de 500 délégués ont ainsi augmenté de 5 %, tandis que ceux de plus de 5 000 participants ont progressé de 22 % par rapport à 2015. Le secteur de la santé reste le domaine d'activité le plus représenté (37 %), suivi de la technologie (11 %) et des sciences (8 %).

Selon l'Office du tourisme et des congrès de Paris, l'activité des congrès a généré 1,2 milliard d'euros de retombées économiques et plus de 20 000 emplois dans les secteurs de l'organisation d'événements (location de site, prestations d'accueil, traiteur…) et du tourisme (transports, hôtellerie, restauration, sorties…) pour la seule année 2016.

En dix ans, Paris et sa région ont accueilli au total près de 11 000 congrès et 7,8 millions de congressistes.