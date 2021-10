Paris, capitale des salons

Le Grand Paris offre actuellement des infrastructures d'accueil exceptionnelles en matière de salons professionnels et de congrès. Avec plus de 595 000 m2 de surfaces couvertes, la région propose la plus grande superficie brute d'exposition au monde.

Plus de 1 600 manifestations y sont organisées chaque année, dont 420 salons internationaux, professionnels et grand public, tous secteurs confondus : automobile, informatique, télécommunications, multimédias, commerce, industrie, tourisme, habitat, vie sociale mode, textile… En septembre, pas moins de 32 salons sont organisés dans le Grand Paris !

Cette densité fait incontestablement de la région parisienne une destination d'affaires privilégiée, avec des plateformes d'échanges économiques et de véritables observatoires de tendances et d'innovations.

Ces salons et ces congrès professionnels et grand public constituent ainsi des laboratoires d'idées où se côtoient décideurs, chercheurs, étudiants, journalistes, exposants et visiteurs. Les tendances y sont appréhendées, tout comme les composantes des métiers et des technologies de demain.

Focus sur les principaux salons de la rentrée :

BIJORHCA Paris :

Salon international de la bijouterie précieuse, fantaisie et des montres. En 4 jours, il permet aux détaillants BF, HBJO, PAP, KDO, montres, acheteurs de grands magasins et bureaux d’achats de découvrir plus de 500 créateurs de bijoux fantaisie, précieux et montres du monde entier. Deux fois par an, en janvier et en septembre c'est un lieu d'échange unique et chaleureux entre acheteurs et créateurs, au cœur de Paris, capitale de la mode. C'est aussi une invitation à s'inspirer des futures tendances autour d'animations originales.

- - - ) du 5 au 8 septembre au Parc des expositions de Porte de Versailles http://www.bijorhca.com/

Première Vision :

Premier salon mondial des tissus d’habillement. 2 fois par an, pas moins de 740 tisseurs provenant de 30 pays présentent des collections en synergie avec les exigences du marché de la mode et celles du calendrier de l’industrie de l’habillement.

Une richesse d’offre permettant de trouver les produits correspondant à différents besoins dans une gamme de prix adaptée. L'exclusivité d’une information mode prospective. Une approche unique et résolument professionnelle qui vaut à ce salon d’être plébiscité par les professionnels du monde entier.

- - - ) du 16 au 18 septembre au Parc d’expositions Paris Nord Villepinte

http://www.premierevision.com/



Viscom Paris :

Salon international de la communication visuelle. Le salon réunit en un seul lieu toutes les solutions et les innovations en impression numérique grand format, enseigne, signalétique, communication sur textile ou sur écran. Il s'adresse aux transformateurs de communication visuelle et professionnels des arts graphiques, aux annonceurs, aux prescripteurs et agences de communication, aussi bien concepteurs et réalisateurs opérationnels qu'aux donneurs d'ordres. Il permet de trouver les solutions et applications pour des campagnes publicitaires ou les nouveaux matériaux, process et nouvelles machines des fabricants/distributeurs du marché international. Sur un marché très dynamique, ce salon connaît actuellement un nouvel essor : 119 sociétés enregistrées en juin, soit une progression de + 20 % d'exposants par rapport à la même période en 2013.

- - - ) du 9 au 11 septembre au Parc des expositions de Porte de Versailles

http://www.viscom-paris.com/



Rééduca Paris :

Salon mondial de la rééducation - équip'salles consacré à la rééducation et à la réadaptation fonctionnelles ainsi qu’à la médecine du sport. Ce salon est aussi celui des professionnels des équipements de la forme. Cette année, à l’occasion de son 50èmeanniversaire, le salon organise un concours ouvert à tous les exposants visant à récompenser les innovations produits et services lancés en 2013/2014. Les trophées seront décernés par un jury d‘experts, professionnels du milieu de la kinésithérapie et de la rééducation.

- - - ) du 19 au 21 septembre au Parc des expositions de Porte de Versailles

http://www.salonreeduca.com/

Première Classe :

La sélection des marques créatives de la Fashion Week parisienne. Depuis 24 ans, Première Classe s'installe deux fois par an au cœur de la capitale, quand Paris devient le théâtre des défilés des créateurs. Ce salon présente une sélection de 350 créateurs pointus d'accessoires de mode haut-de-gamme et de collections de prêt-à-porter féminin qui influencent les achats d'une distribution exclusive internationale. En parallèle de la Fashion Week parisienne d’octobre 1989, un show room d’accessoires de mode voit le jour à l’hippodrome d’Auteuil réunissant 147 participants. Il en réunit aujourd’hui beaucoup plus.

- - - ) du 26 au 29 septembre au jardin des Tuileries

http://www.premiere-classe.com/

Maison & Objet Paris :

Le salon de la mode-maison. Rendez-vous phare de la mode-maison, le salon Maison & Objet Paris est plébiscité pour son offre à 360°. Décoration, meuble, accessoire, textile, fragrances, univers de l’enfant, arts de la table… Cette plateforme de l’art de vivre fusionne business et création et rassemble acheteurs et prescripteurs du monde entier.

- - - ) du 5 au 9 septembre au Parc d’expositions Paris Nord Villepinte http://www.maison-objet.com/