Paris, capitale des abeilles

Adjointe à la maire en charge des espaces verts, de la nature et de la préservation de la biodiversité, Pénélope Komitès a annoncé « le lancement d’un plan 2016-2020 qui va faire de Paris la capitale des abeilles ».

Cette opération entre dans le cadre des nombreuses actions engagées par Anne Hidalgo, maire de Paris, pour le développement de la nature en ville.

Depuis plusieurs années, les insectes pollinisateurs sont menacés par des modifications de leur milieu de vie, en en raison notamment de l’utilisation intensive des pesticides. À Paris, on dénombre 700 ruches dont 143 implantées sur des équipements municipaux. Elles sont gérées par des associations, des professionnels ou des particuliers apiculteurs. Une partie d’entre eux se sont engagés auprès de la Ville, sous la forme de convention d’occupation du domaine public, à développer des ruchers pédagogiques qui allient production de miel et sensibilisation du grand public aux enjeux de la pollinisation.

Un plan ambitieux en faveur de tous les insectes pollinisateurs

« Nous allons déployer, dans les quatre ans qui viennent, une série d’actions mobilisant tous les vecteurs de développement des ruchers à Paris, avec une attention particulière portée aux insectes pollinisateurs sauvages : abeilles, bourdons, papillons, mouches, guêpe ou encore scarabées. Quatre axes seront privilégiés : développer un environnement favorable à ces insectes, installer de nouveaux ruchers sur le patrimoine public et privé, faciliter la vente de miel et de produits dérivés, et mieux informer les Parisiens », détaille l’adjointe à la maire.

La Ville de Paris va ainsi augmenter les ressources en nectar et en pollen, mobiliser les directions municipales mais aussi les entreprises et les associations pour identifier de nouveaux lieux où implanter des ruches, développer une marque Miel de Paris ou encore obtenir la labellisationAPIcité.

« Nous allons également veiller à réduire les risques de mortalité pour ces insectes, souligne PénélopeKomitès. La Ville a cessé, depuis dix ans, d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien de ses espaces verts. Nous devons maintenant accompagner et encourager les autres gestionnaires d’espaces verts à Paris à faire de même », indique l’élue.