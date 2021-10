En solo, avec toute la famille ou entre amis, le Paris bio & nature 2014 répond aux attentes variées pour un mode de vie plus sain. Le carnet d’adresses futées pourra également inspirer les jeunes parents pour trouver le nécessaire pour bébé, des couches lavables aux petits chaussons de cuir souple cousus main. Les fins gourmets ne sauront bouder la sélection de bonnes tables nature à travers la capitale. Pour continuer, comme on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même, les dossiers spéciaux transmettent les antiques secrets de nos grand-mères concernant la beauté au naturel, les remèdes pour petits et grands maux, quelques astuces ménagères fortes utiles et de quoi pimenter votre cuisine quotidienne... Sans oublier les savoirs d’artisans engagés pour aménager votre intérieur écolo.