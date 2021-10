Paris Bio 2013 - 2014

Marier votre quotidien de citadin avec une vie saine et équilibrée est un pari que vous pouvez relever dès maintenant, en toute harmonie et dans le respect de l’environnement ! Comment ? Tout simplement en adoptant la philosophie Petit Futé : se lever de bonne heure pour aller choisir les meilleurs fruits et légumes frais au marché les mercredis et le week-end. Troquer les trajets en métro contre le Vélib’... Meilleur pour les jambes et le moral ! Pique-niquer en famille ou entre ami(e)s dans des jardins intimistes dont certains se révèleront de véritables petits joyaux de tranquillité. Craquer également pour la mode engagée, depuis les bijoux ethniques du commerce équitable aux vêtements branchés des marques biologiques. Partir à la découverte de la sélection futée de Green Spa pour une détente en toute bonne conscience. Arpenter les festivals au gré des saisons et bien plus encore. Bref, glisser la nouvelle édition du Petit Futé « Paris Bio» dans votre poche ou dans votre sac, un guide poids plume pour voir la ville la vie en vert, tout simplement !