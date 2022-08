Paris-Berlin en TGV, c’est pour 2023 !

En 7 heures de TGV, il sera désormais possible de rallier Berlin à partir de Paris sans changement. Alors que le trajet entre les deux capitales se montait à 8 heures auparavant, avec au minimum une correspondance, les personnes désireuses de se rendre en Allemagne pourront maintenant faire le voyage d’une traite !

C’est le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, qui a dernièrement annoncé le lancement de la ligne. En collaboration avec la Deutsch Bahn, le projet sera inauguré en décembre 2023, avec uniquement un aller-retour par jour pour débuter, assuré par la société de réseau ferroviaire allemande. Puis la SNCF devrait lancer un autre aller-retour quotidien avec ses propres trains.

200 euros le trajet actuellement

« Ça fait sens parce qu'on constate que les gens acceptent de faire des trajets de plus en plus longs. Il y a vraiment des gens qui sont prêts à rester cinq heures, six heures, sept heures dans un train », a ainsi déclaré Jean-Pierre Farandou. Le PDG a également rappelé que « prendre le train, c'est une façon de réconcilier la mobilité et la protection de la nature ».

Actuellement, le trajet coûte plus de 200 euros. Pour la nouvelle ligne, les tarifs ne sont cependant pas encore connus, mais le TGV allemand fera escale à Francfort. Les trains français, eux, n’ont cependant pas encore de date de mise en circulation prévue. Par ailleurs, toutes les compagnies indiquent que le développement du train est « essentiel pour atteindre les objectifs climatiques ».

ÖBB fera rouler un train de nuit

Enfin, la compagnie autrichienne ÖBB lancera en parallèle une ligne de nuit (toujours pour Paris-Berlin). Une initiative prise par l’entreprise qui fait déjà rouler des trains entre Paris et Vienne depuis plusieurs mois, et devrait donc assurer des trains de nuit sans encombre, permettant aux gens de voyager différemment. Le lancement est là encore prévu pour la fin de l’année 2023, en coopération avec la SNCF et la Deutsche Bahn.