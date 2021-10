Paris arrive en première place en Europe continentale

Selon ce sondage réalisé par Opinion Way pour le compte de Paris-Ile de France Capitale Economique, Paris est mieux perçue auprès des investisseurs internationaux en 2013, se hissant de la 6e à la 4e place d'un classement mondial sur l'attractivité des principales métropoles mondiales, la plaçant aux cotés de New York, Shanghai et Londres. Les investisseurs ont répondu à l’étude sur trois critères fondamentaux, à savoir la stabilité politique et la sécurité juridique, la croissance économique ainsi que l'accès et la taille des marchés. Qu’il s’agisse de l’implantation de filiales d’entreprises étrangères ou de la création de nouvelles entreprises le dynamisme économique de la capitale reste fort malgré la crise.