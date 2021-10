Paris annonce un plan de soutien à la communauté des « makers »

En amont de la Maker Faire 2016, organisée du 30 avril au 1er mai dans le cadre de la Foire de Paris, la Ville souhaite promouvoir le mouvement maker francilien qui représente « l’esprit d’innovation, de partage et de résilience » que Paris souhaite incarner sur la scène internationale. Cet événement a permis à Maker Faire France de présenter au grand public les réalisations des makers dans les salons de l’Hôtel de Ville et au Pavillon circulaire situé sur le parvis.

A cette occasion, Jean-Louis Missika et Antoinette Guhl ont annoncé les mesures du plan « Paris Cité Makers », porté par la Ville et destiné à promouvoir et à développer la communauté « makers » à une échelle francilienne.

Les « makers » interviennent sur des technologies et développent des solutions innovantes. En encourageant les circuits courts de production et de consommation, en développant le tissu commercial de proximité et les méthodes de production issues de l’économie circulaire, en favorisant la réparation, et « l’upcycling » (la deuxième vie des objets), en luttant contre l'obsolescence programmée ou encore en nouant des liens avec les structures éducatives afin d’intégrer les outils numériques et les technologies additives comme des outils de création pour les nouvelles générations.