Paris & Co dresse le bilan d’activité et les tendances sectorielles des startups

L’année 2021 a connu une augmentation de son activité traduite notamment par des embauches, en hausse de presque 30 % par rapport à l’année précédente. A l’occasion de ce bilan réjouissant, en cohérence avec le retour à la croissance du pays, Paris & Co a également décidé, au prisme des quelque 2 000 candidatures reçues au cours de ses appels à projets, de dresser un état des lieux des grandes tendances d’innovation observées par secteur.

Louise-Marie Véron, directrice de développement des startups de Paris & Co, commente : « Après une année 2020 qui a servi d’épreuve du feu à l’écosystème entrepreneurial français, 2021 est venu en confirmer la résilience et le potentiel. En témoignent d’ailleurs les récents investissements records et la croissance continue du recrutement des talents dans les jeunes entreprises innovantes. Ces sociétés sont stimulées par la reprise économique du pays tout entier, mais qui n’ont pour autant pas oublier la nécessité de placer au cœur de leurs enjeux de développement, si ce n’est de leurs produits et services, l’impact social, environnemental ou encore économique. Elles sont chaque jour plus nombreuses à se montrer désireuses d’amorcer une transition réelle de leur action et de leur capacité à changer durablement leur secteur comme leur territoire. C’est une dynamique que Paris & Co non seulement soutient, mais accompagne plus que jamais, avec notamment le lancement du programme Impact ».

Levée de fonds et croissance

Le retour à la croissance est bien présent et les chiffres en témoignent puisque 17% des startups accompagnées par Paris & Co affirment avoir atteint le seuil de rentabilité, contre 12 % en 2020.

Par ailleurs, ces entreprises totalisent près de 174 millions d’euros de financement, qu’ils soient privés ou publics, avec un tour de table moyen de 1,4 million d’euros contre 1,1 million en 2020. La hausse moyenne de ces levées de fonds a permis à ces jeunes structures de relancer leurs investissements, notamment en matière de ressources humaines, puisqu’elles affichent une hausse de 37 % du nombre de leurs recrutements.

Au total, l’ensemble des startups accompagnées par l’agence cumulent 209 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit une augmentation de 70% par rapport à 2020.

Les enjeux de développement

Paris & Co reçoit chaque année plus de 2 000 candidatures pour intégrer l’un de ses douze programmes d’accompagnement et a décidé de réaliser une analyse des grandes tendances d’innovations observées sur les différents secteurs.

La première tendance qui en ressort est la montée en puissance des projets innovants dans la finance verte, le tourisme durable, l’alimentation responsable, les mobilités douces, l’inclusivité ou encore l’accessibilité. La prise en compte de l’impact environnemental ou social est de plus en plus prégnante sur tous les secteurs, puisque au total presque huit startups sur dix déclarent prendre en compte ces aspects pour leur projet.

L’urgence de la crise sanitaire a également précipité le passage au digital d’un certain nombre de secteurs, même pour les plus réticents à l’adoption d’outils numériques C’est le cas, par exemple, des opérateurs liés à l’accueil du public. Cette accélération s’appuie sur le croisement des technologies comme la réalité virtuelle, la 5G, ou encore le développement de blockchain.

Enfin, de nombreuses entreprises renforcent leurs enjeux liés à la data et base leurs solutions sur cette dernière, influant l’essor de la digitalisation dans les différents secteurs d’activité. Ainsi, la problématique liée à ces développements est celle de la sécurisation et de la gouvernance des données.