Paris améliore l'accueil des touristes étrangers

En juin 2013, la CCI Paris Ile-de-France et le CRT lançaient l'opération « Do you speak touriste ? » : un guide papier et un site internet dédiés aux commerçants hôteliers, restaurateurs, musées, offices de tourisme et taxis sur les attentes et les habitudes des visiteurs étrangers afin de mieux les accueillir. Pratique et ludique, le site www.doyouspeaktouriste.fr rassemble ainsi des informations pratiques (par exemple sur les questions de conversion ou de détaxe) et des informations de base sur 14 nationalités (lexique, formules de politesse, sites touristiques préférés…).

Cette campagne a bénéficié d'une très forte visibilité en France et à l'étranger avec, notamment, plus de 500 retombées presse dans l'ensemble des grands médias européens et américains .

Aujourd’hui, le tandem régional propose un nouvel outil, innovant et gratuit à destination des touristes cette fois-ci : Yes i Speak Touriste ! Le site www.yesispeaktouriste.com propose une carte interactive des commerces par langue parlée (9 langues proposées : anglais, allemand, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais, russe).

Un touriste japonais pourra ainsi découvrir tous les commerçants en mesure de l’accueillir dans sa langue. Ce service est accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone et l’affichage se fait par catégories d’activités (alimentation, hôtel & hébergement, mode, loisirs, décoration & maison, restauration...).

Le site est officiellement ouvert aux touristes depuis le mois de juin. Il suffit aux commerçants de s'y rendre dès maintenant pour s’inscrire afin de compléter la base de données.