Paris aime ses commerces

Près de 700 commerces ont fait l'objet de dégradations à Paris depuis novembre 2018 suite aux mouvements dits des Gilets jaunes.

Pour soutenir le commerce parisien, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris a lancé depuis février la campagne #JaimeMonCommerce afin de mobiliser les Parisiennes, les Parisiens et les acteurs économiques autour de cet enjeu citoyen. La campagne s'affiche dans les rues de Paris sur plus de 300 supports (kiosques et 8m2) avec le soutien de JCDecaux.

Avec le slogan « J'aime mon commerce parisien, je le soutiens. Le commerce, c'est la vie ! », cette campagne s'adresse aux consommateurs parisiens. Elle se décline en une communication intemporelle autour du hashtag #JaimeMonCommerce destinée à faire parler d'elle aussi bien dans la presse, les rues de Paris, mais aussi sur le web et les réseaux sociaux.

Les commerçants peuvent se l'approprier grâce à des kits de promotion (affiches, flyers, vitrophanies, stickers et totebags…), à mettre en place sur leur point de vente.