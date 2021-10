Paris a accueilli 988 tournages en 2012

Ces 988 tournages représentent 3 307 jours de tournage. En 2011, Paris avait servi de décor à 940 tournages, correspondant à 3 707 jours de tournage. 99 longs métrages (représentant 1 069 jours de tournage) ont été tournés en 2012 à Paris, contre 130 l'année précédente. "Après une année exceptionnelle 2011 (130 longs métrages, 1 278 jours de tournage), Paris retrouve le niveau d'activité des années précédentes", commente la Ville. Le nombre de fictions TV tournées est stable d'une année sur l'autre (130 en 2012, 133 en 2011), mais "on constate une diminution de 255 jours de tournage sur la période".

177 courts métrages et 168 exercices pédagogiques totalisant 867 jours de tournage ont été tournés à Paris. Des cinéastes français et étrangers de renom ont planté leur caméra dans la capitale comme Claire Denis, Michel Gondry, Pierre Salvadori et Bertrand Tavernier. La Ville de Paris affirme "souhaite(r) continuer dans un contexte économique difficile à favoriser les tournages qui sont sources d'emplois et de retombées économiques pour Paris et participent à son rayonnement en France et à l'international". Elle aide les productions françaises et étrangères à préparer leurs tournages dans la capitale en diffusant des informations sur le site www.parisfilm.fr notamment.