PARIS : 600 immeubles de la République « améliorés »

Elle leur permet également d’améliorer la qualité de vie de l’habitat (accessibilité aux situations de handicap, organisation du stationnement des vélos notamment) et d’améliorer la qualité environnementale de leurs immeubles (végétalisation, tri sélectif des déchets, récupération des eaux de pluie, etc.).

Cette opération est lancée jusqu’en août 2015. Elle s’inscrit dans le Plan Climat Énergie de la Ville de Paris, adopté en 2007 et actualisé en 2012, qui fixe un objectif de baisse de 25 % des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques sur le territoire parisien d’ici 2020. Ainsi, les 600 immeubles privés situés autour de la place de la République, dans les 3e, 10e et 11e arrondissements de Paris, bénéficieront de l’OPAH 2D2E. Celle-ci repose sur l’implication des copropriétaires, qui pourront se manifester à travers un appel à candidatures dès le mois de février. Le PACT Paris-Hauts-de-Seine a été missionné pour conduire l’opération et accompagner les copropriétaires volontaires. Une réunion publique d’information a déjà été organisée, le mardi 15 janvier, à la mairie du 3e arrondissement.