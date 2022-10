Paris : 354 personnes regroupées sur un campement évacuées

Un campement de 354 migrants s’était constitué ces derniers mois à proximité du Canal de l’Ourcq à Paris. Mercredi 28 septembre, le préfet de Police, en coordination avec le préfet de la région d’Île-de-France et le préfet de Paris, a procédé à son démantèlement. Il s’agit de la quinzième opération de ce type en 2022. Dans un communiqué commun, les préfectures ont justifié leur action : « Outre la dangerosité de ce campement au vu de sa proximité avec le Canal de l’Ourcq, l’occupation du site s’effectuait dans des conditions mettant en péril la salubrité et la sécurité des personnes, tant des occupants que des riverains ».

4 015 personnes mises à l’abri en 2022

« Des cas de gale ont ainsi été recensés récemment dans ce campement comme dans d’autres campements parisiens », a précisé le communiqué. Les hommes isolés ont été pris en charge dans la foulée par les services de l’Etat et leurs partenaires. Ils ont été orientés vers des centres d’hébergement en Île-de-France et dans d’autres régions afin de « bénéficier d’une évaluation de leur situation administrative, d’un accompagnement social, sanitaire et administratif avant d’être réorienté au regard de leur situation ». Depuis le début de l’année, ce sont 4 015 personnes qui ont été mises à l’abri.