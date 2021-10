Paris 2024 présente ses marchés aux entreprises du département

Depuis la candidature de Paris 2024, le Département s'est engagé pour promouvoir des Jeux solidaires et durables, qui puissent pleinement profiter aux habitants du territoire, en particulier dans le domaine de l'emploi, du développement territorial et de l'insertion. C'est dans cette optique que La Fabrique de Jeux – dispositif de participation et de mobilisation des acteurs du département autour du projet Jeux sur le territoire – a organisé un atelier “opportunités économiques des Jeux”. Après la Solideo, cet atelier en distanciel permettra cette fois-ci au Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 de venir présenter ses marchés aux entreprises de la Seine-Saint-Denis.

Une démarche qui s'inscrit dans la volonté du Comité d'organisation de Paris 2024 de donner aux entreprises de la visibilité sur les marchés, et de les accompagner via les plateformes ESS 2024 & Entreprises 2024.