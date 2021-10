Paris : 16 logements sociaux rue de Valenciennes (10e ardt)

C'est ancien immeuble de bureaux situé rue de Valenciennes (10e ardt), dans le quartier de la Gare du Nord, et qui avec les immeubles voisins forment un petit îlot entre les rues de St-Quentin et du Faubourg Saint-Denis. Vacant depuis longtemps, cet immeuble de 1400 m² a été occupé au début de l'année par le DAL et Jeudi Noir qui y ont logé une soixantaine de personnes (dont 15 enfants) dont une majorité de familles avec enfants. Le ministère de l'Intérieur s'était engagé à ne pas l'évacuer mais avait rappelé, à l'époque, qu'il fallait en revanche trouver des solutions concrètes.

Une issue heureuse pour un immeuble de bureaux inoccupé depuis longtemps C'est justement l'issue qui se dessine aujourd'hui avec cette volonté exprimée par la Ville, lors du dernier Conseil de Paris, de se porter acquéreur de l'immeuble en question en exerçant son droit de préemption. Par cette proposition forte, la Ville concrétise une nouvelle fois son engagement sans failles en faveur d'une politique du logement juste et ambitieuse. Dès 2014, Paris comptera 20% de logements sociaux, soit 6 ans avant les délais imposés par la loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU).