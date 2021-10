Paris : 15 000 kits économiseurs d'eau dans des logements HLM

La pose des kits, qui a commencé en avril, doit s'échelonner sur 12 mois. "Une telle initiative permet de poursuivre un double objectif: au plan environnemental, réduire les prélèvements d'eau; au plan social, permettre aux usagers d'avoir une facture d'eau la plus basse possible (ainsi qu'une facture d'énergie également réduite pour l'eau chaude), tout en satisfaisant pleinement leurs besoins", expliquent les deux sociétés. L'eau représente 25 % des charges payées par les locataires, ce qui en fait le deuxième poste de charge. L'économie moyenne annuelle attendue grâce à l'installation des kits économiseurs pour une famille représente 50 euros.

Doté de trois bagues, le kit économiseur d'eau se compose d'un limitateur de débit en cuisine, d'un limitateur de débit sur les lavabos et d'un limitateur de douche. Il coûte 12 euros. Un suivi de la consommation, réalisé sur un panel de 2 300 logements déjà équipés, a mis en en évidence une diminution de 8 à 14 % du volume d'eau consommé. Eau de Paris est l'entreprise publique municipale chargée de la production et de la distribution d'eau dans Paris. Elle fournit trois millions de consommateurs. Paris Habitat-OPH est le premier bailleur social public d'Europe avec plus de 120 000 logements gérés.