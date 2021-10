“Parcs Relais” : 1 500 places pour des abonnés Navigo

A compter du 1er mars, les maîtres d'ouvrages de Parcs Relais qui en font la demande pourront progressivement faire appliquer la gratuité du stationnement dans leurs équipements labélisés pour tous les automobilistes munis d'un pass Navigo annuel. Les communes de Pontoise (95, un parc relais), Bures-sur-Yvette (91, deux parcs relais), Souppes-sur-Loing (77, un parc relais) et Longueville (77, un parc relais) ont d'ores et déjà accueilli favorablement cette nouvelle offre d'Île-de-France Mobilités. Ce seront donc près de 1 500 places offertes aux abonnés Navigo annuels disponibles au 1er mars 2019.

Île-de-France Mobilités a demandé à toutes les collectivités gestionnaires de Parcs Relais labélisés de se prononcer sur ce nouveau dispositif et versera une subvention supplémentaire pour financer cette mesure. Les collectivités concernées sont invitées à délibérer pour mettre en place cette nouvelle tarification. Cette nouvelle disposition représente un coût prévisionnel estimatif de 6 millions d'euros pour l'année 2019 sous forme d'une subvention attribuée par Île-de-France Mobilités.

En multipliant le nombre de places de Parcs Relais aux abords des gares, l'objectif d'Île-de-France Mobilités est d'inciter les Franciliens à privilégier les transports en commun en mettant à leur disposition une solution simple, garantie et sécurisée pour garer leur voiture. Les Parcs Relais sont en effet équipés d'un dispositif de sécurité complet (dispositifs anti-intrusion, anti-stationnement sauvage, vidéosurveillance), de places réservées aux personnes à mobilité réduite, aux deux-roues, à l'autopartage et aux covoitureurs, et de points de charge pour les véhicules électriques.

Plus de 9 800 places en grande couronne sont d'ores et déjà financées sur les 10 000 places supplémentaires annoncées d'ici à 2021, pour un investissement de plus de 78 millions d'euros financés à 70 % par Île-de-France Mobilités.