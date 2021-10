Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte : le premier !

Il est passé de 475 000 visiteurs en 1985 à deux millions en 2013 avec l’arrivée du salon Batimat. Chaque année le site abrite plus d’une centaine de manifestations. L’inauguration de la galerie de liaison achevée en début d’année, qui connecte les halls 5, 6 et 7 du Parc entre eux et avec les précédents, souligne la modernité et la fonctionnalité de ce remarquable ensemble d’infrastructures au service de la filière des foires, salons et expositions.

Cette dernière extension débutée en 2013 a permis d’optimiser les conditions d’accueil du public et le confort des exposants. Elle met un point d’orgue à l'achèvement du schéma directeur de 1982 - le Parc nouvellement créé offrait alors 70 000 m2 de surface d’exposition - soit 32 ans d'investissements constants dans les phases successives de réalisation de nouveaux halls et équipements. Ainsi, la CCI a investi depuis 1980 plus de 700 millions d’euros pour faire du Parc des expositions de Paris Nord Villepinte un pôle d’excellence de l’industrie des salons expositions dans un contexte de concurrence internationale de plus en plus vive. Elle a également préfinancé plus de 70 hectares d’acquisitions foncières complémentaires afin d’offrir jusqu’à 350 000 m2 de surface à terme.

Conçue par l’agence d’architectes Chaix & Morel, la galerie de 4 000 m² -dix mois de travaux et 14 millions d’euros- a permis de créer un ensemble monolithique avec une distribution en 9 halls offrant un gain de déplacement considérable. Longue de 105 mètres et haute de 10 mètres, cette structure de type aéroportuaire est protégée par une grande verrière qui prolonge la galerie existante et assure une jonction large et lumineuse avec le hall 7, inauguré en 2010.

Exploité par Viparis, filiale commune de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France et d'Unibail-Rodamco, arc des expositions de Paris Nord Villepinte constitue un équipement majeur du Grand Paris. Il permet en effet aux 800 000 entreprises de la région de disposer d’un outil unique de représentation et de valorisation de leurs activités, et leur offre une visibilité internationale incomparable. Les 32 salons internationaux qui se sont déroulés au sein du Parc en 2013 ont généré plus de 1,7 milliards d’euros de retombées économiques pour la région Ile-de-France.

« Véritable prouesse tant sur le plan technique, architectural, qu’environnemental, le Parc des expositions de Paris Nord Villepinte est doté d’une position incontournable en Europe et dans le monde. Son développement est étroitement lié à son accessibilité. Aussi est-il essentiel pour la desserte de l’ensemble que la ligne 17 du métro Grand Paris Express soit réalisée d’ici 2025. Elle seule permettra d’assurer une capacité de transport satisfaisante pour acheminer les 20 000 exposants et les 2 millions de visiteurs qui s’y rendent chaque année » souligne Pierre-Antoine Gailly, Président de la CCI Paris Ile-de-France.