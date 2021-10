Parallel Avocats, spécialiste du droit des plateformes

Parallel Avocats s'adresse à tous les acteurs de l'économie numérique et met à leur profit sa double culture juridique et digitale. Mobilité, e-commerce, finances, assurance, tourisme, le cabinet propose un accompagnement juridique pour toutes les sociétés des secteurs révolutionnés par l'économie numérique.

Parce que les plateformes sont soumises à une législation en construction, l'expertise de Parallel Avocats permet une sécurisation optimale de leur cadre juridique et, in fine, de leur écosystème.

Fondateurs du blog droitdupartage.com et auteurs de l'ouvrage Economie Collaborative & Droit – Les clés pour comprendre (FYP Editions, 2016), Arthur Millerand et Michel Leclerc sont des observateurs de longue date des évolutions numériques.

Spécialistes reconnus en la matière, les deux associés sont régulièrement consultés par les acteurs publics (parlementaires, cabinets ministériels et administrations) pour fournir leur vision du cadre juridique à construire pour les plateformes.

Arthur Millerand est diplômé de l'école de droit de Sciences Po et titulaire d'un master en Droit privé général à l'université Panthéon-Assas. Il est avocat au barreau de Paris. En octobre 2013, il a intégré le département Contentieux du cabinet Clifford Chance.

Michel Leclerc est diplômé de l'Ecole de droit de Sciences Po Paris et titulaire d'un LLM de la New York University. Il est avocat aux barreaux de Paris et de New York. En octobre 2013, Michel Leclerc a intégré le département contentieux de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP avant de rejoindre, en 2016, le cabinet Bredin Prat.